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Активи РФ для України — міністри фінансів G7 наближаються до плану використання

25 травня 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Активи РФ для України — міністри фінансів G7 наближаються до плану використання
Лідери країн "Великої сімки". Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністри фінансів країн "Великої сімки" викладуть план з використання прибутків із заморожених російських активів для допомоги Україні на зустрічі в Італії. Однак самі активи лишаться неторканими.

Про це повідомляє Bloomberg у п’ятницю, 24 травня.

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Міністри зустрінуться в італійській Стрезі, де погодять план для лідерів G7, які зберуться в червні теж в Італії.

"Ми обговорюємо потенційні схеми спрямування надзвичайних доходів від знерухомлених російських суверенних активів на користь України. Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", — йдеться в проєкті комюніке.

Видання зазначає, що текст комюніке ще може зазнати змін до офіційного затвердження. Щодо України міністри спілкуватимуться в суботу.

За словами міністерки фінансів Канади Христі Фріланд, у дискусіях помітний прогрес. Вона заявила, що "ми ще не дійшли згоди, але я дуже оптимістично налаштована, що ми дійдемо до неї".

"Цей крок стався після того, як США наполягали на тому, щоб G-7 залучила майбутні доходи, отримані з коштів російського центрального банку в розмірі близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких знерухомлені в Європі. Цей план може розблокувати пакет допомоги на суму до 50 мільярдів доларів для України", — додає Bloomberg.

Які країни підтримали використання російських активів для України

Нагадаємо, що уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів, які спрямують на користь Україні. Крім того, Німеччина теж підтримала це рішення.

Додамо, що в Єврокомісії розповіли, коли Україна зможе отримати перші кошти від заморожених активів РФ.

G7
активи
фінанси
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війна
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