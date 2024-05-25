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Активы РФ для Украины — министры финансов G7 приближаются к плану использования

25 мая 2024 05:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Активы РФ для Украины — министры финансов G7 приближаются к плану использования
Лидеры стран "Большой семерки". Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министры финансов стран "Большой семерки" изложат план по использованию доходов из замороженных российских активов для помощи Украине на встрече в Италии. Однако сами активы останутся нетронутыми.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 24 мая.

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Министры встретятся в итальянской Стрезе, где согласуют план для лидеров G7, которые соберутся в июне тоже в Италии.

"Мы обсуждаем потенциальные схемы направления чрезвычайных доходов от обездвиженных российских суверенных активов в пользу Украины. Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб Украине", — говорится в проекте коммюнике.

Издание отмечает, что текст коммюнике еще может измениться до официального утверждения. По поводу Украины министры будут общаться в субботу.

По словам министра финансов Канады Хрысти Фриланд, в дискуссиях заметен прогресс. Она заявила, что "мы еще не пришли к согласию, но я очень оптимистично настроена, что мы дойдем до него".

"Этот шаг произошел после того, как США настаивали на том, чтобы G-7 привлекла будущие доходы, полученные из средств российского центрального банка в размере около 280 миллиардов долларов, большинство из которых обездвижены в Европе. Этот план может разблокировать пакет помощи на сумму до 50 миллиардов долларов для Украины", — добавляет Bloomberg.

Какие страны поддержали использование российских активов для Украины

Напомним, что правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов, которые будут направлены в пользу Украины. Кроме того, Германия тоже поддержала это решение.

Добавим, что в Еврокомиссии рассказали, когда Украина сможет получить первые средства от замороженных активов РФ.

G7
активы
финансы
война в Украине
війна
Россия

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