Чи справді Україна бореться з корупцією

Щоб перемогти, Україна має реформуватись

Свято силовиків та антикорупціонерів, яке стартувало в Україні з кінця січня, триває. Воно, звичайно, ніяким чином не пов’язане з приїздом до Києва аудиторів США для контролю за використанням Україною американської військової та фінансової допомоги. Навряд чи пов'язаний сплеск антикорупційної активності і з самітом Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого в Києві.

(Не)Просто так співпало в часі

Цікаво, що руки силовиків дотягнулися до корупціонерів саме зараз, попри те, що у багатьох випадках про злочини було відомо давно. Але показати результати своєї діяльності силовики вирішили саме зараз.

Василь Малюк. Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому — масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити — ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", — заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк після серії обшуків, які відбулися 1 лютого.

Зокрема, в той день співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки завітали з обшуком до Ігоря Коломойського, який, до речі, втратив українське громадянство, проте продовжує мешкати в Україні. Обшук провели у справі про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Справи, скажімо так, не першої свіжості. Але якось раніше силовики не дуже тим переймались.

В той же день співробітники Державного бюро розслідувань прийшли в гості з обшуком до керівництва Головного управління Державної податкової служби в Києві, де виявилось багато цікавих, і навіть романтичних знахідок. Про що тут же було повідомлено засобам масової інформації.

Сталися й інші гучні події. Зокрема, була вручена підозра колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, якого підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. Пройшли обшуки СБУ та ДБР і у екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в справі про купівлю французьких гелікоптерів, на одному з яких розбилося нинішнє керівництво МВС.

Фото: УНІАН

Згодом ДБР та СБУ провели спільну операцію з обшуками по всій вертикалі Митниці. Було викрито тіньові схеми, завдяки яким держава зазнавала щомісячних збитків на близько 10 мільярдів гривень.

Про скандал із закупками Міністерством оборони продуктів харчування для армії вже й говорити не варто.

Свято антикорупціонерів, чи локшина на вуха західних партнерів

Просто свято антикорупціонерів якесь. Але яким буде результат? Чи буде покарано хоча б одного корупціонера? Чи маємо справу з намаганням створити гарну картинку для зовнішніх партнерів заради подальшого отримання грошей і зброї?

"ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці. Географія широка, релізи пафосні, фотографії красиві, мільярди-мільйони чималенькі. Знаєте, що мені це нагадує? — "Найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли "орли" Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців", — нагадує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Тоді, в 2017 році, теж все виглядало масштабно — затримання в 15-ти областях, 450 обшуків за участю 2000 поліцейських та 500 прокурорів. Заявляли про майже 100 мільярдів гривень збитків. І що? Чим та "операція" закінчилась? Нічим — когось відпустили під заставу в той же день; когось відпустили під особисте зобов’язання; хтось втік.

"А знаєте, скільки з тих десятків затриманих сіло? З реальними тюремними термінами? — Нуль. Знаєте, скільки було відшкодовано збитків? - Через рік Анатолій Матіос (головний військовий прокурор України на той момент — ред.) згадав про 26 мільйонів гривень. Зі 100 мільярдів…", — нагадує Віталій Шабунін.

Віталій Шабунін. Фото: Суспільне Мовлення / Facebook

На його думку, приблизно такого ж результата варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на Митниці. І від недавніх — в Податковій.

"Схоже, що останні активності ДБР\ОГП — це не про кримінальний процес і забезпечення справедливості. Це про комунікаційні кампанії та PR. Шановні, "орли" Татарова з ДБР\ОГП, будь-ласка, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. А не як минулого разу… Час і місце засідання суду можна розіслати медіа рівно так само, як ви розіслали фоточки. Вам же немає чого приховувати, правда?", — резюмує голова правління Центру протидії корупції.

Вижити за будь-яку ціну, або юридичний оптимізм

Опитані Новини.LIVE представники юридичного фронту сходяться на думці, що нинішній активізм силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований все ж таки потужним імпульсом з боку західних партнерів України. Воно й не дивно — схоже, у нас не залишилось іншого виходу, якщо ми хочемо вижити як нація, як держава, і просто фізично вижити у нинішній війні. І якщо у нас самих протягом 30 років не вистачало політичної волі будувати сильну правову державу, через що власне ми й опинилися зараз на межі фізичного виживання, то нам допоможуть більш свідомі партнери. Але ми маємо їх слухати. І робити те, що нам кажуть, а не імітувати процес. Хоча це й непросто.

"Боротьбу з корупцією наші силовики розуміють як вилучення коштів у рамках обшуків під камеру. Йде таке собі соцзмагання між силовими структурами за місце під сонцем у поствоєнний період. Але ж поки немає вироків, говорити про ефективність таких заходів зарано. Бо боротьба з корупцією крім правоохоронного компоненту передбачає усунення можливостей для корупції. Але це нікому не цікаво", — говорить експерт з правових питань Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Андрій Саварець.

Андрій Саварець

На думку старшого партнера адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислава Кравця, вся нинішня активність силовиків – не більше ніж "внутрішньовидова" боротьба за фінансування — державне або від закордонних партнерів.

Разом з тим, вважає керуючий партнер АО "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський, приводи для оптимізму є. Зокрема, той факт, що американські та європейські аудитори наразі перевіряють, як ми витрачаємо їхні кошти, означає, що спуску нам не буде, кожна копійка буде порахована, за кожну витрату доведеться звітувати. А реформи доведеться не декларувати, а реально робити. Це буде нелегко. Але це єдине, що дає надію на те, що Україна виживе. І ніяких образ — лише бізнес!

Фото: Служба безпеки України / Facebook