Действительно ли Украина борется с коррупцией

Чтобы победить, Украина должна реформироваться

Праздник силовиков и антикоррупционеров, стартовавший в Украине с конца января, продолжается. Он, конечно, никак не связан с приездом в Киев аудиторов США для контроля за использованием Украиной американской военной и финансовой помощи. Вряд ли связан всплеск антикоррупционной активности и с прошедшим 3 февраля в Киеве саммитом Украина-ЕС.

(Не)Просто так совпало во времени

Интересно, что руки силовиков дотянулись до коррупционеров именно сейчас, несмотря на то, что во многих случаях о преступлениях было известно давно. Но показать результаты своей деятельности силовики решили именно сейчас.

Василий Малюк. Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство тому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать — мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", — заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк после серии обысков, состоявшихся 1 февраля.

В частности, в тот день сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности пришли с обыском к Игорю Коломойскому, который, кстати, потерял украинское гражданство, однако продолжает проживать в Украине. Обыск прошел по делу о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Дела, скажем так, не первой свежести. Но как-то раньше силовики не очень беспокоились.

В тот же день сотрудники Государственного бюро расследований пришли в гости с обыском к руководству Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, где оказалось много интересных и даже романтических находок. О чем тут же было доложено средствам массовой информации.

Произошли и другие громкие события. В частности, было вручено подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, подозреваемому в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен. Прошли обыски СБУ и ГБР и у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о покупке французских вертолетов, на одном из которых разбилось нынешнее руководство МВД.

Фото: УНИАН

Впоследствии ГБР и СБУ провели совместную операцию с обысками по всей вертикали Таможни. Были разоблачены теневые схемы, благодаря которым государство терпело ежемесячный ущерб на около 10 миллиардов гривен.

О скандале с закупками Министерством обороны продуктов питания для армии и говорить не стоит.

Праздник антикоррупционеров или лапша на уши западных партнеров

Просто праздник антикоррупционеров какой-то. Но какой будет результат? Будет ли наказан хотя бы один коррупционер? Или же имеем дело с попыткой создать хорошую картинку для внешних партнеров ради дальнейшего получения денег и оружия?

"ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне. География широкая, релизы пафосные, фотографии красивые, миллиарды-миллионы немалые. Знаете, что мне это напоминает? — "Наибольшую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда "орлы" Матиоса- Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков», — напоминает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Тогда, в 2017 году, тоже все выглядело масштабно — задержание в 15 областях, 450 обысков с участием 2000 полицейских и 500 прокуроров. Заявляли о почти 100 миллиардах гривен убытков. И что? Чем та "операция" закончилась? Ничем — кого-то отпустили под залог в тот же день; кого-то отпустили под личное обязательство; кто-то скрылся.

"А знаете, сколько из тех десятков задержанных сели? С реальными тюремными сроками? — Ноль. Знаете, сколько было возмещено ущерба? — Через год Анатолий Матиос (главный военный прокурор Украины на тот момент — ред.) упомянул о 26 миллионах гривен. Из 100 миллиардов…», — напоминает Виталий Шабунин.

Виталий Шабунин. Фото: Суспільне Мовлення / Facebook

По его мнению, примерно такого же результата следует ожидать от нынешних обысков ГБР на Таможне. И от недавних — в Налоговой.

"Похоже, что последние активности ГБР\ОГП — это не об уголовном процессе и обеспечении справедливости. Это о коммуникационных кампаниях и PR. Уважаемые, "орлы" Татарова из ГБР\ОГП, пожалуйста, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. А не как в прошлый раз… Время и место заседания суда можно разослать медиа ровно так же, как вы разослали фоточки. Вам же нечего скрывать, правда?", — резюмирует глава правления Центра противодействия коррупции.

Выжить любой ценой, или юридический оптимизм

Опрошенные Новини.LIVE представители юридического фронта сходятся во мнении, что нынешний активизм силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирован все же мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины. Оно и неудивительно — похоже, у нас не осталось иного выхода, если мы хотим выжить как нация, как государство и просто физически выжить в нынешней войне. И если у нас самих в течение 30 лет не хватало политической воли строить сильное правовое государство, из-за чего, собственно, мы и оказались сейчас на грани физического выживания, то нам помогут более сознательные партнеры. Но мы должны их слушать. И делать то, что нам говорят, а не имитировать процесс. Хотя это и непросто.

"Борьбу с коррупцией наши силовики понимают как изъятие средств в рамках обысков под камеру. Идет такое соцсоревнование между силовыми структурами за место под солнцем в послевоенный период. Но пока нет приговоров, говорить об эффективности таких мер рано. Потому что борьба с коррупцией кроме правоохранительного компонента предусматривает устранение возможностей для коррупции. Но это никому не интересно", — говорит эксперт по правовым вопросам Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец.

Андрей Саварец

По мнению старшего партнера адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, вся нынешняя активность силовиков — не более чем "внутривидовая" борьба за финансирование — государственное или от зарубежных партнеров.

Вместе с тем, считает управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский, поводы для оптимизма есть. В частности, тот факт, что американские и европейские аудиторы проверяют, как мы тратим их средства, означает, что спуска нам не будет, каждая копейка будет посчитана, за каждый расход придется отчитываться. А реформы придется не декларировать, а реально делать. Это будет нелегко. Но это единственное, что дает надежду, что Украина выживет. И никаких обид — только бизнес!

Фото: Служба безпеки України / Facebook