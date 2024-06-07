Аліменти з військових — скільки та з яких виплат можна утримати у 2024 році

Військовий з дитиною. Фото: Цензор.НЕТ

Якщо один із батьків не проживає разом із дитиною, він повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить від його доходу. Це стосується і військовослужбовців. Утім, воєнний стан в Україні вніс корективи у фінансові обов'язки громадян.

Про це розповідає редакція сайту Новини Pro у п’ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Нові правила для військових щодо сплати аліментів у 2024 році

Під час воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил України та працівникам деяких інших силових структур виплачується грошове забезпечення, що включає посадовий оклад, надбавки, доплати та винагороди.

Мінімальна додаткова винагорода становить 30 тис. грн на місяць. Захисникам, які брали участь в активних бойових діях та отримали поранення, виплачується винагорода в розмірі 100 тис. грн на місяць.

Донедавна ці доплати не враховувалися при розрахунку доходів, з яких стягуються аліменти.

Кабінет міністрів вніс зміни, відповідно до яких зазначені категорії осіб тепер будуть сплачувати аліменти також з інших виплат, установлених законодавством, включаючи додаткову винагороду, яка виплачується на період воєнного стану.

Таким чином, у 2024 році з військовослужбовців утримання аліментів здійснюється з усіх видів грошового забезпечення та інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, за винятком грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Який розмір аліментів у 2024 році

Зазначається, що нова норма змінить розмір аліментів, які нараховуються з доходів. Водночас закон визначає максимальний можливий розмір аліментів.

Законодавством передбачений мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину, який становить не менше 50% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку.

Це гарантований мінімум, що виплачується одним із батьків у разі, якщо їхні доходи є недостатніми. У ситуаціях, де доходи батьків дозволяють, суд може встановити рекомендований розмір аліментів на одну дитину. Сума мінімального гарантованого розміру аліментів у 2024 році становить для дитини віком до 6 років — 1281,50 грн, а для дитини віком від 6 до 18 років — 1598,00 грн.

Максимальний розмір аліментів, який може бути встановлений, не повинен перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Тобто для дітей до 6 років — до 25 630 грн, а для дітей від 6 до 18 років — до 31 960 грн.

Видання пише, що нові правила щодо сплати аліментів забезпечують більш справедливий підхід до визначення обов'язків військових як батьків.

Нагадаємо, в Україні боржники зі сплати аліментів дітям отримують досить жорстке покарання та санкції — від пені до заборони виїзду за кордон. Все залежить від суми заборгованості.

Також ми писали про те, що постанова Кабінету міністрів диференціює відстрочку для різних заброньованих працівників українських підприємств та відомств. Представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств — на 12 місяців.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення позбавити броні від мобілізації 50% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тепер іншу половину особового складу рятувальників можуть призвати до війська.