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Алименты с военных — сколько и по каким выплатам можно удержать в 2024 году

7 июня 2024 20:19
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Улинец Юлия
редактор
Алименты с военных — сколько и по каким выплатам можно удержать в 2024 году
Военный с ребенком. Фото: Цензор.НЕТ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Если родитель не проживает вместе с ребенком, он должен платить алименты, размер которых зависит от его дохода. Это касается и военнослужащих. Впрочем, военное положение в Украине внесло коррективы в финансовые обязанности граждан.

Об этом сообщает редакция сайта Новости Pro в пятницу, 7 июня.

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Новые правила для военных по уплате алиментов в 2024 году

Во время военного положения военнослужащим Вооруженных сил Украины и работникам других силовых структур выплачивается денежное обеспечение, включающее должностной оклад, надбавки, доплаты и вознаграждения.

Минимальное дополнительное вознаграждение составляет 30 тыс. грн в месяц. Защитникам, участвовавшим в активных боевых действиях и получившим ранения, выплачивается вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц.

До недавнего времени эти доплаты не учитывались при расчете доходов, с которых взимаются алименты.

Кабинет министров внес изменения, в соответствии с которыми указанные категории лиц теперь будут платить алименты также по другим выплатам, установленным законодательством, включая дополнительное вознаграждение, которое выплачивается на период военного положения.

Таким образом, в 2024 году с военнослужащих удержание алиментов осуществляется по всем видам денежного довольствия и других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, выплачиваемого на период военного положения, за исключением денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

Каков размер алиментов в 2024 году

Отмечается, что новая норма изменит размер начисляемых с доходов алиментов. В то же время закон определяет максимальный возможный размер алиментов.

Законодательством предусмотрен минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка, который составляет не менее 50% прожиточного минимума ребенка соответствующего возраста.

Это гарантированный минимум, выплачиваемый одним из родителей в случае, если их доходы недостаточны. В ситуациях, где доходы родителей разрешают, суд может установить рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка. Сумма минимального гарантированного размера алиментов в 2024 году составляет для ребенка до 6 лет 1281,50 грн, а для ребенка от 6 до 18 лет — 1598,00 грн.

Максимальный размер алиментов, который может быть установлен, не должен превышать 10 прожиточных минимумов. То есть для детей до 6 лет — до 25 630 грн, а для детей от 6 до 18 лет — до 31 960 грн.

Издание пишет, что новые правила по уплате алиментов обеспечивают более справедливый подход к определению обязанностей военных как родителей.

Напомним, в Украине должники по уплате алиментов детям получают достаточно жесткое наказание и санкции — от пени до запрета выезда за границу. Все зависит от суммы задолженности.

Также мы писали о том, что постановление Кабинета Министров дифференцирует отсрочку для разных забронированных работников украинских предприятий и ведомств. Представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров Украины принял решение избавить брони от мобилизации 50% работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь другую половину личного состава спасателей могут призвать в армию.

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