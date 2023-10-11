Американська компанія Xerox покидає ринок Росії
Корпорація зі Сполучених Штатів Америки Xerox йде з ринку Російської Федерації та продає свої активи в цій країні. Відомо, що компанія є світовим лідером з масового випуску копіювальних апаратів.
Про це повідомила пресслужба корпорації.
Робота компанії на початку війни
Під час того, як Росія розпочала повномасштабний напад на Україну, Xerox обмежив свою роботу в РФ. Там компанія співпрацювала лише з обмеженою кількістю клієнтів та партнерів "в повній відповідності до всіх відповідних санкцій уряду (США — Ред.)".
Вихід з ринку РФ
"Зараз Xerox припиняє діяльність, що залишилася в Росії, і передає бізнес місцевому управлінню шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою за інформацією російських ЗМІ, ТОВ "Ксерокс (СНД)" буде продовжувати свою роботу, а саме в статусі незалежної організації.
Також вона незабаром змінить назву, аби не мати асоціацій з американською корпорацією.
Нагадаємо, раніше американська компанія MSD припинила постачати до Росії "Зепатир". Це один із найпопулярніших препаратів для лікування гепатиту С, аналогів якому немає у РФ.