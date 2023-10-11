Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Американская компания Xerox покидает рынок России arrow

Американская компания Xerox покидает рынок России

11 октября 2023 18:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Американская компания Xerox покидает рынок России
Сканирование документов. Иллюстративное фото: Xerox
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Корпорация из Соединенных Штатов Америки Xerox уходит с рынка Российской Федерации и продает свои активы в этой стране. Известно, что компания является мировым лидером по массовому выпуску копировальных аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Читайте также:

Работа компании в начале войны

Во время того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину, Xerox ограничил свою работу в РФ. Там компания сотрудничала только с ограниченным количеством клиентов и партнеров "в полном соответствии со всеми соответствующими санкциями правительства (США — Ред.)".

Выход с рынка РФ

"Сейчас Xerox прекращает оставшуюся деятельность в России и передает бизнес местному управлению путем продажи своего российского дочернего предприятия", — говорится в сообщении.

В свою очередь, по информации российских СМИ, ООО "Ксерокс (СНГ)" будет продолжать свою работу, а именно в статусе независимой организации.

Также она вскоре сменит название, чтобы не иметь ассоциаций с американской корпорацией.

Напомним, ранее американская компания MSD прекратила поставлять в Россию "Зепатыр". Это один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С, аналогов которому нет в РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз