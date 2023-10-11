Американская компания Xerox покидает рынок России

Сканирование документов. Иллюстративное фото: Xerox

Корпорация из Соединенных Штатов Америки Xerox уходит с рынка Российской Федерации и продает свои активы в этой стране. Известно, что компания является мировым лидером по массовому выпуску копировальных аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

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Во время того, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину, Xerox ограничил свою работу в РФ. Там компания сотрудничала только с ограниченным количеством клиентов и партнеров "в полном соответствии со всеми соответствующими санкциями правительства (США — Ред.)".

Выход с рынка РФ

"Сейчас Xerox прекращает оставшуюся деятельность в России и передает бизнес местному управлению путем продажи своего российского дочернего предприятия", — говорится в сообщении.

В свою очередь, по информации российских СМИ, ООО "Ксерокс (СНГ)" будет продолжать свою работу, а именно в статусе независимой организации.

Также она вскоре сменит название, чтобы не иметь ассоциаций с американской корпорацией.

Напомним, ранее американская компания MSD прекратила поставлять в Россию "Зепатыр". Это один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С, аналогов которому нет в РФ.