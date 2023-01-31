Допомога від США — американська корпорація виділить Україні $250 млн на підтримку бізнесу

Денис Шмигаль та Скотт Нейтан

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) виділить $250 мільйонів на підтримку українського бізнесу. Також там збираються інвестувати в українську економіку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансова допомога на підтримку українського бізнесу

За його словами, корпорація також планує інвестувати в українську економіку мільярд доларів.

"Сьогодні директор DFC Скотт Нейтан на нашій зустрічі повідомив, що корпорація цього року залучить $250 млн для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу. Загалом DFC планує мобілізувати до $1 млрд на підтримку української економіки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шмигаль і Нейтан обговорили інструменти для залучення інвестицій та окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні.

"Дуже цінуємо готовність DFC надавати фінансування українським компаніям. Стати частиною відновлення України сьогодні — це найпотужніша інвестиція в майбутнє", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 590 млн євро допомоги. Зокрема, частина грошей піде на військову навчальну місію українських сил.

Окрім того, Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро. Загалом Європейський Союз має намір у 2023 році виділити України 18 млрд євро.

Додамо, що українці та іноземці з початку війни переказали на рахунки Національного банку України (НБУ) та три найбільші фонди країни близько 34 млрд гривень. Кошти перераховували в фонди: United24, Повернись живим, фонд Притули.