Помощь от США — американская корпорация выделит Украине $250 млн в поддержку бизнеса

Американская корпорация выделит $250 млн в поддержку украинского бизнеса
Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) выделит $250 миллионов в поддержку украинского бизнеса. Там собираются инвестировать в украинскую экономику.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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Финансовая помощь в поддержку украинского бизнеса
По его словам, корпорация также намерена инвестировать в украинскую экономику миллиард долларов.
"Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет $250 млн для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до $1 млрд в поддержку украинской экономики", — говорится в сообщении.
Шмигаль и Нейтан обсудили инструменты для привлечения инвестиций и отдельно подняли вопросы запуска фондового рынка в Украине.
"Очень ценим готовность DFC предоставлять финансирование украинским компаниям. Стать частью восстановления Украины сегодня — это самая мощная инвестиция в будущее", — добавил Денис Шмигаль.
Напомним, 24 января стало известно, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 590 млн евро помощи. В частности, часть денег уйдет на военную учебную миссию украинских сил.
Кроме того, Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд. евро. В целом Европейский Союз намерен в 2023 году выделить Украине 18 млрд евро.
Добавим, что украинцы и иностранцы с начала войны перевели на счета Национального банка Украины (НБУ) и три крупнейших фонда страны около 34 млрд гривен. Средства перечислялись в фонды: United24, Вернись живым, фонд Притули