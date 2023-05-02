АРМА передали майже 3 млн доларів, які належали російському олігарху

ДБР під час розслідувань. Фото: УНІАН

Сьогодні, 2 травня, ДБР повідомили, що близько 3 млн доларів США передано до агентства з розшуку і менеджменту активів. Кошти надійшли з рахунків, які належали підсанкційному громадянину РФ.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Зазначається, що ДБР провели розслідування, за яким суд наклав арешт близько 3 мільйонів доларів США підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також росіянину, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру. Також він пов’язаний з державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил Російської Федерації.

У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ. Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та шахрайства з фінансовими ресурсами здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 КК України).

Зазначимо, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала схему виведення газових активів Вадима Новинського з-під санкцій РНБО. Сума заарештованих активів становить понад 144 млн грн.