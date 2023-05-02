АРМА передали почти 3 млн долларов, принадлежавших российскому олигарху

ГБР в ходе расследования. Фото: УНИАН

Сегодня, 2 мая, ГБР сообщили, что около 3 млн долларов США передано в агентство по розыску и менеджменту активов. Средства поступили со счетов, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Средства россиян остаются в Украине

Отмечается, что ГБР провели расследование, согласно которому суд наложил арест около 3 миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также россиянину, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. Также он связан с государственной корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ. Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничеству с финансовыми ресурсами осуществляется ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

Отметим, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков непубличные совладельцы компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

Напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных активов составляет более 144 млн. грн.