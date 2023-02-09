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"Армія відновлення" розширилась: скільки безробітних працюють на користь суспільства

9 лютого 2023 10:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Армія відновлення — скільки безробітних працює на благо держави
Лідирує серед регіонів Полтавська область
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні "Армія відновлення" продовжує розширюватися. До суспільно корисних робіт приєдналися більш як шість тисяч осіб зі статусом безробітного.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки України.

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Де працює "Армії відновлення"

Як розповіли у відомстві, на сьогодні "Армія відновлення" представлена у 10 областях країни. Лідирує серед регіонів Полтавська область. Там до виконання суспільно корисних робіт задіяли близько двох тисяч безробітних.

Найбільше безробітних залучено до "Армії відновлення":

  • у Київській — 1085 громадян;
  • Сумській — 1054;
  • Донецькій — 926.

"Регіони активніше долучаються до проєкту, організовуючи роботи з відновлення. Лише за перший місяць цього року до їх виконання залучено 2,5 тисячі людей, що тимчасово втратили роботу",— повідомляють у Мінекономіки.

Усім активним безробітним платять за працю щонайменше 6,7 тисячі гривень від держави.

"Така оплата є більшою, ніж середня виплата допомоги з безробіття, яку людина отримує, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості", — зауважили у Міністерстві.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

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