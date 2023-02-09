Армія відновлення — скільки безробітних працює на благо держави

Лідирує серед регіонів Полтавська область

В Україні "Армія відновлення" продовжує розширюватися. До суспільно корисних робіт приєдналися більш як шість тисяч осіб зі статусом безробітного.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки України.

Де працює "Армії відновлення"

Як розповіли у відомстві, на сьогодні "Армія відновлення" представлена у 10 областях країни. Лідирує серед регіонів Полтавська область. Там до виконання суспільно корисних робіт задіяли близько двох тисяч безробітних.

Найбільше безробітних залучено до "Армії відновлення":

у Київській — 1085 громадян;

Сумській — 1054;

Донецькій — 926.

"Регіони активніше долучаються до проєкту, організовуючи роботи з відновлення. Лише за перший місяць цього року до їх виконання залучено 2,5 тисячі людей, що тимчасово втратили роботу",— повідомляють у Мінекономіки.

Усім активним безробітним платять за працю щонайменше 6,7 тисячі гривень від держави.

"Така оплата є більшою, ніж середня виплата допомоги з безробіття, яку людина отримує, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості", — зауважили у Міністерстві.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.