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"Армия восстановления" расширилась: сколько безработных работают на благо общества

9 февраля 2023 10:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Армия восстановления — сколько безработных работает на благо государства
Лидирует среди регионов Полтавская область
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине "Армия восстановления" продолжает расширяться. К общественно полезным работам присоединились более шести тысяч человек со статусом безработного.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики Украины.

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Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день "Армия восстановления" представлена в 10 областях страны. Лидирует среди регионов Полтавская область. Там для выполнения общественно полезных работ задействовали около двух тысяч безработных.

Больше всего безработных привлечены в "Армию восстановления":

  • в Киевской — 1085 граждан;
  • Сумской — 1054;
  • Донецкой — 926.

"Регионы активнее приобщаются к проекту, организуя работы по восстановлению. Только за первый месяц этого года к их выполнению привлечены 2,5 тысячи человек, временно потерявшие работу", — сообщают в Минэкономики.

Всем активным безработным платят за труд не менее 6,7 тысяч гривен от государства.

"Такая оплата больше, чем средняя выплата пособия по безработице, которую человек получает, состоя на учете в центре занятости", — отметили в Министерстве.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Также власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.

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