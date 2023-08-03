Свердловини в Україні — у Міндовкілля зробили важливу заяву

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець. Фото: kmu.gov.ua

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.

Про це заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець під час телемарафону.

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Вимоги до використання артезіанських свердловин

За словами посадовця, рішення уряду покликані завершити реформу надрокористування в країні. Жодних змін для тих, хто користується такою водою у побуті, не буде.



Зокрема, очікується поява цифрового Державного реєстру артезіанських свердловин, який передбачатиме:

ведення обліку;

систематизацію;

централізацію;

актуалізацію даних.

"Це про повне розуміння державою, скільки таких свердловин по країні, де вони знаходяться і в якому стані. Надзвичайна ситуація в Херсонській і Миколаївській областях показала наскільки важливою є така інформація для швидкого ухвалення рішень і забезпечення людей водою", — зазначив посадовець.

При цьому облік артезіанських свердловин, оплата за використання такої води, обов'язок отримувати дозвільні документи будуть стосуватися виключно бізнесу. Такі вимоги існували задовго до запровадження реформи. Головна новація — формат взаємодії з державою, який, як очікується, стане простим, цифровим та більш зручним.

Він зауважив, що простим українцям, які використовують воду зі свердловин на власні потреби, також немає вимоги встановлювати лічильники.

"Не варто вірити фейкам та розповсюджувати їх. Давайте не будемо допомагати ворогу у його інформаційно-психологічних операціях. Тримаймо стрій та рухаємо країну до європейських стандартів життя", — наголосив Руслан Стрілець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд вирішив встановити єдині правила, за якими функціонуватиме реєстр свердловин. Усі свердловини мають бути облаштовані засобами вимірювання підземних вод. Зокрема, користування засобами вимірювальної техніки здійснюватиметься з дотриманням правил застосування таких засобів, які визначені у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах.