Скважины в Украине — в Минсреды сделали важное заявление

Глава Минсреды Руслан Стрелец. Фото: kmu.gov.ua

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение относительно новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.

Об этом заявил глава Минсреды Руслан Стрелец во время телемарафона.

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По словам чиновника, решения правительства призваны завершить реформу недропользования в стране. Никаких изменений для тех, кто пользуется такой водой в обиходе, не будет.



В частности, ожидается появление цифрового Государственного реестра артезианских скважин, предусматривающего:

ведение учета;

систематизацию;

централизацию;

актуализацию данных.

"Это о полном понимании государством, сколько таких скважин по стране, где они находятся и в каком состоянии. Чрезвычайная ситуация в Херсонской и Николаевской областях показала насколько важна такая информация для быстрого принятия решений и обеспечения людей водой", — отметил чиновник.

При этом учет артезианских скважин, оплата за использование такой воды, обязанность получать разрешительные документы будут относиться исключительно к бизнесу. Такие требования существовали задолго до реформы. Главное новшество — формат взаимодействия с государством, который, как ожидается, станет простым, цифровым и более удобным.

Он отметил, что простым украинцам, которые используют воду из скважин для собственных нужд, также нет требования устанавливать счетчики.

"Не стоит верить фейкам и распространять их. Давайте не будем помогать врагу в его информационно-психологических операциях. Держим строй и двигаем страну к европейским стандартам жизни", — подчеркнул Руслан Стрелец.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство решило установить единые правила, по которым будет функционировать реестр скважин. Все скважины должны быть оборудованы средствами измерения подземных вод. В частности, использование средствами измерительной техники будет осуществляться с соблюдением правил применения таких средств, которые определены в нормативно-правовых актах, и требований по их эксплуатации, установленных в эксплуатационных документах.