Дрони атакували головний нафтовий порт Росії

Ураження російського десантного корабля. Фото: СБУ

Атака на російський десантний корабель "Оленегірський гірняк" вперше поставила під загрозу експорт нафтопродуктів РФ. Наразі саме нафта — головне джерело фінансування війни проти України.

Про це повідомила колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт у коментарі Financial Times.

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На думку Крофт, дрони атакували російський великий десантний корабель (ВДК) після виходу країни-агресорки з зернової угоди та знищення портової інфраструктури півдня. Проте вона зазначає, що це може суттєво вплинути на світові ціни на нафту.

"Все, що може призвести до скорочення постачання російської нафти на ринок, не буде вітатися Білим домом", — вважає Геліма Крофт.

Атака у головному нафтовому порту РФ

Новоросійськ — головний чорноморський нафтовий порт. У день він експортує близько 600 тисяч барелів нафти.

У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.

Також російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.

Нагадаємо, наразі Чорне море, у якому росіяни намагалися панувати, стає для них дедалі більшою загрозою. Зокрема, це стосується не тільки військових кораблів, але й цивільних суден.