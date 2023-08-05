Дроны атаковали главный нефтяной порт России

Поражение российского десантного корабля. Фото: СБУ

Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.

Об этом сообщила бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт в комментарии Financial Times.

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По мнению Крофта, дроны атаковали российский большой десантный корабль (ВДК) после выхода страны-агрессора из зерновой сделки и уничтожения портовой инфраструктуры юга. Однако она отмечает, что это может оказать существенное влияние на мировые цены на нефть.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", — считает Гелима Крофт.

Атака в главном нефтяном порту РФ

Новороссийск — главный черноморский нефтяной порт. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти.

В пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

Также российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.

Напомним, сейчас Черное море, в котором россияне пытались властвовать, становится для них все большей угрозой. В частности, это касается не только военных кораблей, но и гражданских судов.