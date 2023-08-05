Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Атака на корабль в Новороссийске стала угрозой экспорта российской нефти arrow

Атака на корабль в Новороссийске стала угрозой экспорта российской нефти

5 августа 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дроны атаковали главный нефтяной порт России
Поражение российского десантного корабля. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Атака на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" впервые поставила под угрозу экспорт нефтепродуктов РФ. Сейчас именно нефть — главный источник финансирования войны против Украины.

Об этом сообщила бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт в комментарии Financial Times.

Читайте также:

По мнению Крофта, дроны атаковали российский большой десантный корабль (ВДК) после выхода страны-агрессора из зерновой сделки и уничтожения портовой инфраструктуры юга. Однако она отмечает, что это может оказать существенное влияние на мировые цены на нефть.

"Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом", — считает Гелима Крофт.

Атака в главном нефтяном порту РФ

Новороссийск — главный черноморский нефтяной порт. В день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти.

В пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

Также российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.

Напомним, сейчас Черное море, в котором россияне пытались властвовать, становится для них все большей угрозой. В частности, это касается не только военных кораблей, но и гражданских судов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз