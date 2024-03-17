Ціни на пальне в Україні станом на 18 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне в Україні за останню добу не зазнали змін. Вартість бензину та дизпального, а також автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 18 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 18 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 55,69 грн/л;

А-95 — 52,10 грн/л;

А-92 — 49,05 грн/л;

дизельне пальне — 52,43 грн/л;

скраплений газ — 27,82 грн/л.

A-95+ — 54,84 грн/л,

А-95 — 51,33 грн/л,

бензин А-92 — 48,29 грн/л.

Інші види пального:

дизель — 51,72 грн/л,

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 18 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

18 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 51,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 54,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.

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