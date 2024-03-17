Цены на топливо в Украине по состоянию на 18 марта - сколько стоит бензин, газ и дизель

АЗС обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра
Цены на топливо в Украине за последние сутки не претерпели изменений. Стоимость бензина и дизтоплива, а также автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 18 марта вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 18 марта
По данным мониторингового сайта, 18 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит следующим образом:
- A-95+ — 55,69 грн/л;
- А-95 — 52,10 грн/л;
- А-92 — 49,05 грн/л;
- дизельное топливо — 52,43 грн/л;
- сжиженный газ — 27,82 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,84 грн/л,
- А-95 — 51,33 грн/л,
- бензин А-92 — 48,29 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — 51,72 грн/л,
- сжиженный газ — 27,88 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 18 марта
18 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 51,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 47,20 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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