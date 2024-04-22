Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow АЗС підвищили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра arrow

АЗС підвищили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

22 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправних станціях України знову оновились ціни на пальне. Зросла вартість бензину. Найбільше підвищились ціни на бензин бренду А-92. Ціни на нього зросли на 11 копійок. Водночас дизпаливо трохи здешевшало. Його вартість в середньому впала на 2 копійки. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 23 квітня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 23 квітня

За даними моніторингового сайту, 23 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,63 грн/л;
  • А-92 — 51,75 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,38 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,51 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня
Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 23 квітня

23 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 53,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, компанія Tesla знизила ціни на три з п’яти своїх моделей у п'ятницю, 19 квітня. Це відбулося одразу після того, як акції виробника електрокарів впали нижче 150 доларів за акцію.

Ми також писали, що рух транспорту на автодорозі сполученням Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка врізалась у стовп електромереж.

ціни на паливо
бензин
авто
гроші
АЗС
паливо
ціни в Україні
ціни
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри