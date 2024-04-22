Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправних станціях України знову оновились ціни на пальне. Зросла вартість бензину. Найбільше підвищились ціни на бензин бренду А-92. Ціни на нього зросли на 11 копійок. Водночас дизпаливо трохи здешевшало. Його вартість в середньому впала на 2 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 23 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,00 грн/л;

А-95 — 54,63 грн/л;

А-92 — 51,75 грн/л;

дизельне пальне — 54,38 грн/л;

скраплений газ — 27,98 грн/л.

A-95+ — 57,83 грн/л;

А-95 — 54,36 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,51 грн/л;

скраплений газ — 27,97 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 23 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

23 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 53,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Motto — 50,97 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Нагадаємо, компанія Tesla знизила ціни на три з п’яти своїх моделей у п'ятницю, 19 квітня. Це відбулося одразу після того, як акції виробника електрокарів впали нижче 150 доларів за акцію.

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