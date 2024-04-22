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АЗС повысили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях Украины снова обновились цены на топливо. Выросла стоимость бензина. Больше всего повысились цены на бензин бренда А-92. Цены на него выросли на 11 копеек. В то же время дизтопливо немного подешевело. Его стоимость в среднем упала на 2 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 апреля
Цены на топливо в Украине на 23 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 23 апреля

По данным мониторингового сайта, 23 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,00 грн/л;
  • А-95 — 54,63 грн/л;
  • А-92 — 51,75 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,38 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,83 грн/л;
  • А-95 — 54,36 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,51 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 апреля
Цены на топливо в Украине на 23 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 апреля

23 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 53,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, компания Tesla снизила цены на три из пяти своих моделей в пятницу, 19 апреля. Это произошло сразу после того, как акции производителя электрокаров упали ниже 150 долларов за акцию.

Мы также писали, что движение транспорта на автодороге сообщением Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик врезался в столб электросетей.

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