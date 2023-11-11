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АЗС в Україні оновили ціни — які ціни на пальне сьогодні

11 листопада 2023 08:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне 11 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях знову оновили вартість пального. У субботу, 11 листопада, на автозаправних станціях України відносно сталі ціни на пальне.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 11 листопада

За даними моніторингового сайту, 11 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,40 грн/л;
  • А-95 — 55,42 грн/л;
  • А-92 — 53,80 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,69 грн/л;
  • скраплений газ — 32,34 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,25 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,53 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,69 грн/л,
  • скраплений газ — 29,29 грн.

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Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 11 листопада

11 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 32,42 грн/л, на KLO — 32,49 грн/л, на Shell — 33,40 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що в Україні стартували продажі нового Jeep Compass. Модель з гібридною силовою установкою може додатково похвалитися доопрацьованим інтер'єром, новими кермом, бамперами, оптикою та розширеним комплектом колісних дисків.

Раніше ми писали, що стали відомі причини, через які українські водії порушують ПДР. Деякі водії вважають, що, якщо їх не бачить поліція або поруч немає камери відеофіксації, то порушувати правила дорожнього руху можна й треба. Адже, на їхню думку, вони мають перевагу над іншими водіями й внаслідок їхньої поведінки нічого страшного не станеться.

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