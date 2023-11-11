Цены на топливо 11 ноября - сколько стоят бензин и дизель

АЗС в Украине обновили цены — какие цены на топливо сегодня
На украинских автозаправочных станциях снова обновили стоимость горючего . В субботу, 11 ноября, на автозаправочных станциях Украины относительно цены на топливо.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 11 ноября , вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 11 ноября
По данным мониторингового сайта, 11 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,40 грн/л;
- А-95 — 55,42 грн/л;
- А-92 — 53,80 грн/л;
- дизельное топливо — 55,69 грн/л;
- сжиженный газ — 32,34 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ - 58,25 грн/л,
- А-95 - за 55,42 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,53 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,69 грн/л,
- сжиженный газ — 29,29 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 11 ноября
11 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" – 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 32,42 грн/л, на KLO — 32,49 грн/л, на Shell — 33,40 грн/л.
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