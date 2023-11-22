Ціни на пальне 22 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У середу, 22 листопада, середні ціни на пальне на АЗС України залишаються сталими. Навіть вартість скрапленого газу, що зростала протягом останнього місяця, зупинилась на вчорашніх показниках.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 22 листопада

За даними моніторингового сайту, 22 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,93 грн/л;

А-95 — 54,82 грн/л;

А-92 — 52,54 грн/л;

дизельне пальне — 54,82 грн/л;

скраплений газ — 35,34 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,20 грн/л,

А-95 — за 55,18 грн/л,

бензин А-92 — за 53,31 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,43 грн/л,

скраплений газ — 33,90 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 22 листопада

22 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,01 грн/л.

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