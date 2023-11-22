Цены на топливо 22 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. В среду, 22 ноября, средние цены на горючее на АЗС Украины остаются постоянными. Даже стоимость сжиженного газа, которая росла за последний месяц, остановилась на вчерашних показателях.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо на АЗС 22 ноября

По данным мониторингового сайта, 22 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,93 грн/л;

А-95 — 54,82 грн/л;

А-92 — 52,54 грн/л;

дизельное топливо — 54,82 грн/л;

сжиженный газ — 35,34 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,20 грн/л,

А-95 — за 55,18 грн/л,

бензин А-92 — за 53,31 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,43 грн/л,

сжиженный газ — 33,90 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 22 ноября

22 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,01 грн/л.

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Напомним, стало известно, что украинские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Honda ZR-V. Первые автомобили уже прибыли для сертификации.

Ранее мы рассказали, подержанные электрические кроссоверы , которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов. На украинском рынке кроссоверы достаточно популярны, а при условии удорожания горючего в нашей стране, такая машина на электротяге приобретает особую ценность. В обзоре были представлены б/у модели по цене от 8 тыс. до 25 тыс. долларов.