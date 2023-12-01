АЗС в Україні оновили ціни— скільки коштує пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 1 грудня, середні ціни на дизпаливо та бензин прожовжили падіння. А от вартість автогазу, навпаки, знову почала зростати.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 1 грудня

За даними моніторингового сайту, 1 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,45 грн/л;

А-95 — 54,24 грн/л;

А-92 — 51,64 грн/л;

дизельне пальне — 54,12 грн/л;

скраплений газ — 36,70 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 56,35 грн/л,

А-95 — за 52,40 грн/л,

бензин А-92 — за 51,77 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 52,48 грн/л,

скраплений газ — 36,05 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 1 грудня

1 грудня пальне брендів "Євро-95" коштує найдорожче на АЗС ОККО, WOG, SOCAR та Neftek — по 59,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче коштує на АЗС ОККО, WOG та SOCAR — по 57,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,60 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.

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