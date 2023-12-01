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АЗС в Україні оновили ціни— скільки коштує пальне

1 грудня 2023 06:39
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
АЗС в Україні оновили ціни— скільки коштує пальне
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 1 грудня, середні ціни на дизпаливо та бензин прожовжили падіння. А от вартість автогазу, навпаки, знову почала зростати.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 1 грудня

За даними моніторингового сайту, 1 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,45 грн/л;
  • А-95 — 54,24 грн/л;
  • А-92 — 51,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,12 грн/л;
  • скраплений газ — 36,70 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,35 грн/л,
  • А-95 — за 52,40 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,77 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 52,48 грн/л,
  • скраплений газ — 36,05 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 1 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 1 грудня

1 грудня пальне брендів "Євро-95" коштує найдорожче на АЗС ОККО, WOG, SOCAR та Neftek  — по 59,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче коштує на АЗС ОККО, WOG та SOCAR — по 57,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,60 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали про те, які вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз. Найчастіше повний привід зустрічається на кросоверах або позашляховиках, але седани 4х4 багатьом здаються комфортнішими під час поїздки заміськими шляхами на високих швидкостях. Також кросовери дорожчі, що вкрай важливо для українських автолюбителів.

Раніше ми розповіли, що в Одесі зʼявиться більше платних парковок. Місцева влада планує зробити платними паркувальні майданчики навколо Старосінної площі. Наразі відомо, що таке рішення допоможе щорічно поповнювати міський бюджет на 117 тисяч гривень.

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