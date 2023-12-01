АЗС в Украине обновили цены — сколько стоит топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В пятницу, 1 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин продлили падение. А вот стоимость автогаза, напротив, снова начала расти.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 1 декабря

По данным мониторингового сайта, 1 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,45 грн/л;

А-95 — 54,24 грн/л;

А-92 — 51,64 грн/л;

дизельное топливо — 54,12 грн/л;

сжиженный газ — 36,70 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 56,35 грн/л,

А-95 — за 52,40 грн/л,

бензин А-92 — за 51,77 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 52,48 грн/л,

сжиженный газ — 36,05 грн.

Цены на самых крупных АЗС: ОККО, WOG 1 декабря

1 декабря топливо брендов "Евро-95" стоит дороже всего на АЗС ОККО, WOG, SOCAR и Neftek — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,60 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.

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