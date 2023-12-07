АЗС в Україні оновили ціни. Скільки коштує пальне сьогодні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 7 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин в Україні майже не змінились. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі залишається на попередньому рівні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 7 грудня

За даними моніторингового сайту, 7 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,52 грн/л;

скраплений газ — 36,46 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 57,45 грн/л,

А-95 — за 54,24 грн/л,

бензин А-92 — за 51,64 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 54,12 грн/л,

скраплений газ — 36,70 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 7 грудня

7 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 52,49 грн/л, на А-95 — на АЗС VostokGaz — 49,79 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 48,79 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,50 грн/л, на KLO — 35,49 грн/л, на Shell — 36,85 грн/л.

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