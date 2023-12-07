АЗС в Україні оновили ціни. Скільки коштує пальне сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 7 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин в Україні майже не змінились. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі залишається на попередньому рівні.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 7 грудня
За даними моніторингового сайту, 7 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 56,82 грн/л;
- А-95 — 53,70 грн/л;
- А-92 — 51,44 грн/л;
- дизельне пальне — 53,52 грн/л;
- скраплений газ — 36,46 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,45 грн/л,
- А-95 — за 54,24 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,64 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 54,12 грн/л,
- скраплений газ — 36,70 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 7 грудня
7 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 52,49 грн/л, на А-95 — на АЗС VostokGaz — 49,79 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 48,79 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 36,50 грн/л, на KLO — 35,49 грн/л, на Shell — 36,85 грн/л.
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