АЗС в Украине обновили цены. Сколько стоит горючее сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 7 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин в Украине почти не изменились. Даже стоимость автогаза после достаточно длительного повышения остается на прежнем уровне.

Об этом информируют Но.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 7 декабря

По данным мониторингового сайта, 7 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 56,82 грн/л;

А-95 — 53,70 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,52 грн/л;

сжиженный газ — 36,46 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 57,45 грн/л,

А-95 — за 54,24 грн/л,

бензин А-92 — за 51,64 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 54,12 грн/л,

сжиженный газ — 36,70 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 7 декабря

7 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen – 52,49 грн/л, на А-95 – на АЗС VostokGaz – 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 48,79 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" - 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 36,50 грн/л, на KLO – 35,49 грн/л, на Shell – 36,85 грн/л.

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