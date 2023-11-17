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АЗС в Україні знову оновили ціни — скільки коштує пальне сьогодні

17 листопада 2023 06:34
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне 17 листопада — скільки коштують бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У п'ятницю, 17 листопада, на АЗС України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу. Ціни на автогаз на українскьких автозаправних станціях зростають майже кожен день протягом останнього місяця..

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 17 листопада

За даними моніторингового сайту, 17 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 58,12 грн/л;
  • А-95 — 55,03 грн/л;
  • А-92 — 53,04 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,30 грн/л;
  • скраплений газ — 34,35 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,40 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,80 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,69 грн/л,
  • скраплений газ — 32,34 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 17 листопада

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 17 листопада

17 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 35,22 грн/л, на KLO — 34,99 грн/л, на Shell — 35,15 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що відомий китайський виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi презентував свій перший електрокар. 5-місний седан Beijing Xiaomi SU7 із панорамним скляним дахом розвиватиме максимальну швидкість до 256 км/год.

Раніше ми розповіли, що вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Дослідження американських вчених показало, що електромобілі з акумуляторними батареями (BEV) проїжджають менше кілометрів на рік порівняно з їхніми бензиновими аналогами, зокрема гібридами. Ймовірно, ця різниця виникла через те, що власники електрокарів використовують їх як додаткові транспортні засоби.

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