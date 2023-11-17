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АЗС в Украине снова обновили цены — сколько стоит топливо сегодня

17 ноября 2023 06:34
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо 17 ноября - сколько стоят бензин и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. В пятницу, 17 ноября, на АЗС Украины снова выросла стоимость сжиженного автомобильного газа. Цены на автогаз на украинских автозаправочных станциях растут почти каждый день в течение последнего месяца.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 17 ноября

По данным мониторингового сайта, 17 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 58,12 грн/л;
  • А-95 — 55,03 грн/л;
  • А-92 — 53,04 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,30 грн/л;
  • сжиженный газ — 34,35 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,40 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,80 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,69 грн/л,
  • сжиженный газ — 32,34 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 17 ноября

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 17 ноября

17 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,22 грн/л, на KLO — 34,99 грн/л, на Shell — 35,15 грн/л.

Больше об авто

Напомним, что известный китайский производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представил свой первый электрокар. 5-местный седан Beijing Xiaomi SU7 с панорамной стеклянной крышей будет развивать максимальную скорость до 256 км/ч.

Ранее мы рассказали, что учёные обнаружили один серьезный недостаток электромобилей. Исследование американских ученых показало, что электромобили с аккумуляторными батареями (BEV) проезжают менее километров в год по сравнению с их бензиновыми аналогами, в том числе гибридами. Вероятно, эта разница возникла из-за того, что владельцы электрокаров используют их в качестве дополнительных транспортных средств.

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