Цены на топливо 17 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. В пятницу, 17 ноября, на АЗС Украины снова выросла стоимость сжиженного автомобильного газа. Цены на автогаз на украинских автозаправочных станциях растут почти каждый день в течение последнего месяца.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 17 ноября

По данным мониторингового сайта, 17 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,12 грн/л;

А-95 — 55,03 грн/л;

А-92 — 53,04 грн/л;

дизельное топливо — 55,30 грн/л;

сжиженный газ — 34,35 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,40 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,80 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,69 грн/л,

сжиженный газ — 32,34 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 17 ноября

17 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,22 грн/л, на KLO — 34,99 грн/л, на Shell — 35,15 грн/л.

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