Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Банки розповіли, що змінилося на ринку іпотечного кредитування у 2022-му arrow

Банки розповіли, що змінилося на ринку іпотечного кредитування у 2022-му

16 лютого 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ринок іпотеки — банки розповіли про ключові зміни у 2022-му
Ринок просів у 4,3 раза у грошовому вимірі
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні у 2022 році повномасштабне російське вторгнення похитнуло ринок іпотечного кредитування. Він "просів" у 4,3 раза у грошовому вимірі порівняно з попереднім роком.

Про це свідчить опитування банків, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Як змінила війна ринок іпотеки

Згідно з опитуванням, після абсолютного затишшя в березні – травні 2022 року іпотечне кредитування почало повільно відновлюватися завдяки дії державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Так, минулого року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. У порівнянні з 2021-м показник нового іпотечного кредитування скоротився у 5,3 раза за кількістю договорів. Також упав у 4,3 раза у грошовому вимірі.

"Левову частку" іпотечних кредитів у 2022-му (дві третини за кількістю договорів) банки видали до війни, тобто у січні-лютому.

Навесні банки припинили видавати іпотечні кредити взагалі. Влітку видачі незначно поновилися. Восени відбулася хвиля зростання видачі кредитів.

Відновлення ринку

Скільки банки видали іпотечних кредитів під кінець року:

  • у вересні – листопаді 2022 року 252 кредити на майже 280 млн грн;
  • у грудні 405 кредитів на 0,5 млрд грн.

Таким чином, у грудні число виданих кредитів стало найвищим місячним показником від початку повномасштабної війни.

Примітно, що 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні – грудні минулого року видали громадянам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості.

Що ще потрібно знати

В Україні квартири на первинному ринку нерухомості можуть подорожчати щонайменше на 20%. З 1 листопада почне працювати закон про оподаткування угод з об'єктами нерухомого майна, збудованих у майбутньому.

На тлі війни кількість операцій на ринку нерухомості знизилася. Через скорочення попиту змінилася і вартість житла. На заході ціни на житло практично не зазнали змін.

Експерти повідомляли, що восени 2022 року вартість оренди нерухомості в Києві зросла майже до довоєнного рівня, проте знову впала на тлі загроз нанесення ударів по столиці з боку Росії.

Нагадаємо, що аналітики склали рейтинг найдорожчих європейських міст для покупки житла у 2022 році. На першому місці у рейтингу найдорожчих квадратних метрів серед європейських міст — Париж, де середня вартість квадратного метра у Парижі становить 12,7 тис. євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:40 Теплу бути: Одеса отримала генератори для котелень

14:38 Новому фільму про Гаррі Поттера бути: кіностудія Warner Bros розпочала роботу над ним

14:33 Готовий надати Білорусь для наступу рф: Лукашенко про війну в Україні

14:29 На майже сім млрд євро: Норвегія погодила програму підтримки України

Новина з фото

14:25 Журнал Time присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:17 Приватизація у січні-лютому поповнила бюджет на 645 млн грн: перелік найдорожчих об’єктів

Ексклюзив

14:10 "Гуцульський вестерн" та інше: які прем’єри готує Український театр для одеситів

14:09 АЕК проти "Дніпра-1" — де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Конференцій

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Новина з відео

08:14 ​​​​​​​ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Новина з відео

07:41 Іменини Анни 16 лютого: привітання в прозі, віршах та листівках

Новина з відео

06:25 "Бенфіка" перемогла "Брюгге": Яремчук не зіграв з колишньою командою

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Актуальне по темі

None 16 Лютий 14:05

Теплу бути: Одеса отримала генератори для котелень

None 16 Лютий 14:38

Новому фільму про Гаррі Поттера бути: кіностудія Warner Bros розпочала роботу над ним

None 16 Лютий 14:30

Готовий надати Білорусь для наступу рф: Лукашенко про війну в Україні

None 16 Лютий 14:29

На майже сім млрд євро: Норвегія погодила програму підтримки України

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB