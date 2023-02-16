Ринок іпотеки — банки розповіли про ключові зміни у 2022-му

Ринок просів у 4,3 раза у грошовому вимірі

В Україні у 2022 році повномасштабне російське вторгнення похитнуло ринок іпотечного кредитування. Він "просів" у 4,3 раза у грошовому вимірі порівняно з попереднім роком.

Про це свідчить опитування банків, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Як змінила війна ринок іпотеки

Згідно з опитуванням, після абсолютного затишшя в березні – травні 2022 року іпотечне кредитування почало повільно відновлюватися завдяки дії державних програм підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Так, минулого року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. У порівнянні з 2021-м показник нового іпотечного кредитування скоротився у 5,3 раза за кількістю договорів. Також упав у 4,3 раза у грошовому вимірі.

"Левову частку" іпотечних кредитів у 2022-му (дві третини за кількістю договорів) банки видали до війни, тобто у січні-лютому.

Навесні банки припинили видавати іпотечні кредити взагалі. Влітку видачі незначно поновилися. Восени відбулася хвиля зростання видачі кредитів.

Відновлення ринку

Скільки банки видали іпотечних кредитів під кінець року:

у вересні – листопаді 2022 року — 252 кредити на майже 280 млн грн;

252 кредити на майже 280 млн грн; у грудні — 405 кредитів на 0,5 млрд грн.

Таким чином, у грудні число виданих кредитів стало найвищим місячним показником від початку повномасштабної війни.

Примітно, що 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні – грудні минулого року видали громадянам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості.

Що ще потрібно знати

В Україні квартири на первинному ринку нерухомості можуть подорожчати щонайменше на 20% . З 1 листопада почне працювати закон про оподаткування угод з об'єктами нерухомого майна, збудованих у майбутньому.

На тлі війни кількість операцій на ринку нерухомості знизилася . Через скорочення попиту змінилася і вартість житла. На заході ціни на житло практично не зазнали змін.

Експерти повідомляли, що восени 2022 року вартість оренди нерухомості в Києві зросла майже до довоєнного рівня , проте знову впала на тлі загроз нанесення ударів по столиці з боку Росії.