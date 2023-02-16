Рынок ипотеки – банки рассказали о ключевых изменениях в 2022-м

Рынок просел в 4,3 раза в денежном выражении

В Украине в 2022 году полномасштабное российское вторжение пошатнуло рынок ипотечного кредитования. Он "просел" в 4,3 раза в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствует опрос банков, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как изменила война рынок ипотеки

Согласно опросу, после абсолютного затишья в марте – мае 2022 года ипотечное кредитование начало медленно возобновляться благодаря действию государственных программ поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя".

Так, в прошлом году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. гривен. По сравнению с 2021 показатель нового ипотечного кредитования сократился в 5,3 раза по количеству договоров. Также упал в 4,3 раза в денежном исчислении.

"Львиную долю" ипотечных кредитов в 2022-м (две трети по количеству договоров) банки выдали до войны, то есть в январе-феврале.

Весной банки перестали выдавать ипотечные кредиты вообще. Летом выдачи незначительно возобновились. Осенью произошла волна роста выдачи кредитов.

Восстановление рынка

Сколько банки выдали ипотечных кредитов в конце года:

в сентябре – ноябре 2022 года — 252 кредита на почти 280 млн грн;

252 кредита на почти 280 млн грн; в декабре — 405 кредитов на 0,5 млрд грн.

Таким образом, в декабре число выданных кредитов стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны.

Примечательно, что 99% всех новых ипотечных кредитов в июне – декабре прошлого года выдали гражданам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.

Что еще нужно знать

В Украине квартиры на первичном рынке недвижимости могут подорожать по меньшей мере на 20% . С 1 ноября заработает закон о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, построенных в будущем.

На фоне войны количество сделок на рынке недвижимости снизилось . Из-за сокращения спроса поменялась и цена жилья. На западе цены на жилье практически не претерпели изменений.

Эксперты сообщали, что осенью 2022 г. стоимость аренды недвижимости в Киеве выросла почти до довоенного уровня , однако снова упала на фоне угроз нанесения ударов по столице со стороны России.