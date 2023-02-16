Рынок ипотеки – банки рассказали о ключевых изменениях в 2022-м

Банки рассказали, что изменилось на рынке ипотечного кредитования в 2022 году
В Украине в 2022 году полномасштабное российское вторжение пошатнуло рынок ипотечного кредитования. Он "просел" в 4,3 раза в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Об этом свидетельствует опрос банков, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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Как изменила война рынок ипотеки
Согласно опросу, после абсолютного затишья в марте – мае 2022 года ипотечное кредитование начало медленно возобновляться благодаря действию государственных программ поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя".
Так, в прошлом году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. гривен. По сравнению с 2021 показатель нового ипотечного кредитования сократился в 5,3 раза по количеству договоров. Также упал в 4,3 раза в денежном исчислении.
"Львиную долю" ипотечных кредитов в 2022-м (две трети по количеству договоров) банки выдали до войны, то есть в январе-феврале.
Весной банки перестали выдавать ипотечные кредиты вообще. Летом выдачи незначительно возобновились. Осенью произошла волна роста выдачи кредитов.
Восстановление рынка
Сколько банки выдали ипотечных кредитов в конце года:
- в сентябре – ноябре 2022 года — 252 кредита на почти 280 млн грн;
- в декабре — 405 кредитов на 0,5 млрд грн.
Таким образом, в декабре число выданных кредитов стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабной войны.
Примечательно, что 99% всех новых ипотечных кредитов в июне – декабре прошлого года выдали гражданам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости.
Что еще нужно знать
В Украине квартиры на первичном рынке недвижимости могут подорожать по меньшей мере на 20%. С 1 ноября заработает закон о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, построенных в будущем.
На фоне войны количество сделок на рынке недвижимости снизилось. Из-за сокращения спроса поменялась и цена жилья. На западе цены на жилье практически не претерпели изменений.
Эксперты сообщали, что осенью 2022 г. стоимость аренды недвижимости в Киеве выросла почти до довоенного уровня, однако снова упала на фоне угроз нанесения ударов по столице со стороны России.
Напомним, что аналитики составили рейтинг самых дорогих европейских городов для покупки жилья в 2022 году. Первое место в рейтинге самых дорогих квадратных метров среди европейских городов — Париж, где средняя стоимость квадратного метра в Париже составляет 12,7 тыс. евро.