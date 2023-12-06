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Банки таки оподаткують додатково — Президент підписав закон

6 грудня 2023 22:40
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Президент підписав закон про додаткове оподаткування банків
Українські гривні. Фото: УНІАН
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

6 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків (законопроєкт  №9656д).

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради України.

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Ухвалення цього закону було однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Що передбачає закон

Законом, зокрема, передбачено:

  • оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Як зазначає народний депутат, заступник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з посиланням на розрахунки Міністерства фінансів, запровадження тимчасового додаткового оподаткування доходів банків забезпечить додаткові надходження в державний бюджет за 2023 рік 24-25 млрд грн. 

В подальші роки додаткові надходження від цього оподаткування становитиме близько 6-7 млрд грн щорічно.

Неочевидний бонус

Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадує, що цим Законом подовжується строк дії пільги по безмитному ввезенню на митну територію України безпілотників та їх запасних частин, які є вкрай необхідними для наших захисників.

Нагадаємо, нещодавно Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав, як відбуватиметься оподаткування процентних прибутків банків та що це дасть державному бюджету.

Передбачається, що податок на надприбуток буде чиниий протягом 2024-2026 років.

Співрозмовник Новини.LIVE пояснив природу виникнення високих прибутків банків в Україні під час війни.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, на чому банки заробили надприбутки. Тут не йдеться про те, що банки зробили нові висококласні кредитні або депозитні продукти, залучили багато нових клієнтів і заробили на цьому гроші.

Надприбутки зароблені за рахунок придбання депозитних сертифікатів НБУ під високу процентну ставку, яка вираховується, виходячи з величини ставки рефінансування. Зараз це 18% за депозитними сертифікатами "овернайт" і 22% річних за 3-місячними сертифікатами. А нещодавно ставка сягала 25%", — пояснив Гетманцев.

Придбавши безризикові цінні папери НБУ, банки в результаті отримали так званий чистий процентний прибуток — 111,4 млрд гривень за перші 7 місяців.

На тлі війни, коли економіка загалом і бізнес зокрема суттєво потерпають, банки отримали можливість заробити додаткові гроші. Але, наполягає народний депутат, НБУ надав банкам цей інструмент не для того, щоб вони заробили, а насамперед для вилучення зайвої гривні з обороту, щоб вона не тиснула на валютний курс та інфляцію. І це правильно.

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