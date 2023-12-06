Президент подписал закон о дополнительном налогообложении банков

Украинские гривни. Фото: УНИАН

6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков (законопроект №9656д).

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

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Принятие этого закона было одним из требований Международного валютного фонда.

Что предусматривает закон

Законом, в частности, предусмотрено:

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года по ставке 50%;

начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Как отмечает народный депутат, заместитель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк со ссылкой на расчеты Министерства финансов, введение временного дополнительного налогообложения доходов банков обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет за 2023 год 24-25 млрд грн.

В последующие годы дополнительные поступления от этого налогообложения составят около 6-7 млрд грн ежегодно.

Неочевидный бонус

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев напоминает, что этим Законом продлевается срок действия льготы по беспошлинному ввозу на таможенную территорию Украины беспилотников и их запасных частей, крайне необходимых для наших защитников.

Напомним, недавно Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE рассказал, как будет происходить налогообложение процентных доходов банков и что это даст государственному бюджету.

Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

Собеседник Новини.LIVE объяснил природу возникновения высоких доходов банков в Украине во время войны.

"Я хочу, чтобы все поняли, на чем банки заработали сверхприбыли. Здесь речь не идет о том, что банки сделали новые высококлассные кредитные или депозитные продукты, привлекли много новых клиентов и заработали на этом деньги.

Сверхдоходы заработаны за счет приобретения депозитных сертификатов НБУ под высокую процентную ставку, которая расчитывается исходя из величины ставки рефинансирования. Сейчас это 18% по депозитным сертификатам "овернайт" и 22% годовых по 3-месячным сертификатам. А недавно ставка достигала 25%", — пояснил Гетманцев.

Приобретая безрисковые ценные бумаги НБУ, банки в результате получили так называемую чистую процентную прибыль — 111,4 млрд гривен за первые 7 месяцев 2023 года.

На фоне войны, когда экономика в целом и бизнес особенно страдают, банки получили возможность заработать дополнительные деньги. Но, настаивает народный депутат, НБУ предоставил банкам этот инструмент не для того, чтобы они заработали, а в первую очередь для изъятия излишней гривни из оборота, чтобы она не давила на валютный курс и инфляцию. И это правильно.