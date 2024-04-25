Ціни на пальне в Україні станом на 26 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: УНІАН

Ціни на пальне за останню добу знову змінилися. Вартість бензину А-95+ зросла на 42 копійки, а бензин марки А-95 та А-92 здорожчав на 27 та 9 копійок відповідно. Водночас ціна дизпального знизилась на 10 копійок, а автогаз здешевшав на три копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 26 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,43 грн/л;

А-95 — 54,99 грн/л;

А-92 — 51,86 грн/л;

дизельне пальне — 54,28 грн/л;

скраплений газ — 27,80 грн/л.

A-95+ — 57,83 грн/л;

А-95 — 54,36 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,51 грн/л;

скраплений газ — 27,97 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 26 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

26 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR, ОККО та WOG — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,60 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 51,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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