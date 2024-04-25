Цены на топливо в Украине по состоянию на 26 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: УНІАН

Цены на горючее за последние сутки снова изменились. Стоимость бензина А-95+ выросла на 42 копейки, а бензин марки А-95 и А-92 подорожал на 27 и 9 копеек соответственно. В то же время цена дизтоплива снизилась на 10 копеек, а автогаз подешевел на три копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 26 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 26 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,43 грн/л;

А-95 — 54,99 грн/л;

А-92 — 51,86 грн/л;

дизельное топливо — 54,28 грн/л;

сжиженный газ — 27,80 грн/л.

A-95+ — 57,83 грн/л;

А-95 — 54,36 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,51 грн/л;

сжиженный газ — 27,97 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 26 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

26 апреля топливо бренда "Евро-95" обойдется дороже всего на АЗС SOCAR, ОККО и WOG — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,60 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 51,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Напомним, мы писали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

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