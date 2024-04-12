Ціни на пальне в Україні станом на 13 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину та дизпального знову зросла, проте ціни на автогаз залишаються стабільними вже декілька днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 13 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 13 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,82 грн/л;

А-95 — 54,28 грн/л;

А-92 — 51,29 грн/л;

дизельне пальне — 54,47 грн/л;

скраплений газ — 27,98 грн/л.

A-95+ — 57,29 грн/л;

А-95 — 53,76 грн/л;

А-92 — 50,85 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,07 грн/л;

скраплений газ — 28,06 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 13 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

13 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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