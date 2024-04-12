Штрафи за порушення ПДР — як перевірити та сплатити онлайн

Евакуатор на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Порушення правил дорожнього руху (ПДР) — це не лише небезпека на дорозі, але й можливість отримання штрафу. Однак ви можете перевірити наявність штрафу онлайн, а також сплатити його, скориставшись відповідними інтернет-сервісами.

Новини.LIVE розповідають, як перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити його онлайн.

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Як перевірити штрафи за номером авто онлайн

Отримати інформацію про штрафи за порушення правил дорожнього руху можна онлайн, а саме у додатку "Дія" або на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Як перевірити штрафи у додатку "Дія":

Завантажте "Дію" на свій смартфон; Авторизуйтеся через електронний підпис або BankID, Перейдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Штрафи за порушення ПДР"; Додаток покаже вам всі наявні штрафи із сумами, датами та описами порушень.

Як перевірити наявність штрафів на сайті Головного сервісного центру МВС:

Зайдіть на сайт; Введіть номер і серію водійського посвідчення або номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; Натисніть "Перевірити"; Сайт надасть вам інформацію про всі штрафи, включно з їхніми сумами, датами та описами порушень.

Як сплатити штрафи за порушення ПДР онлайн

Найзручнішими сервісами, де можна оплатити штрафи, можна вважати "Приват24" та мобільний банкінг "Монобанку".

Як сплатити штрафи за порушення ПДР в "Приват24":

Відкрийте додаток "Приват24" на своєму смартфоні або планшеті. Перейдіть до розділу "Сервіси" та виберіть опцію "Автоплатежі". Натисніть на значок "+" в нижньому правому куті, оберіть "Платіж", а потім категорію "Штрафи й порушення". Вкажіть ваше місто проживання та тип штрафу (наприклад, за неправильне паркування або інше порушення правил дорожнього руху). За допомогою пошукових опцій, таких як "Мої штрафи", "Пошук за номером авто" або "Пошук за номером постанови", знайдіть потрібний варіант, ввівши необхідні дані. Натисніть "Продовжити" та виберіть картку, з якої буде здійснено оплату.

Як сплатити штрафи за порушення ПДР у monobank:

Відкрийте застосунок "Монобанк" на вашому телефоні. Перейдіть до розділу "Інші платежі" та виберіть пункт "Штрафи за порушення ПДР". Введіть серійний номер та номер постанови, які розташовані у верхньому правому куті офіційного документа, наданого правоохоронними органами. Натисніть кнопку "Продовжити", а потім "Оплатити". Оберіть платіжну картку, з якої буде списана сума, та підтвердіть проведення транзакції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні незабаром почнуть фіксувати порушення правил дорожнього руху одразу 50 нових камер. Вони вже закуплені й з'являться на українських дорогах на початку літа 2024 року.

Ми також повідомляли, що наприкінці квітня усі автошколи та сервісні центри МВС мають переобладнати автомобілі для практичних іспитів на водійське посвідчення. Таким чином, на машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".