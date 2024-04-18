Ціни на пальне в Україні станом на 19 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне на українських АЗС змінилися. Вартість бензину суттєво зросла. Найбільше здорожчав бензин марки А-92 — на 17 копійок. Водночас дизельне пальне упало в ціні — його вартість знизилась на 11 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 19 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 19 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,49 грн/л;

А-92 — 51,61 грн/л;

дизельне пальне — 54,41 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

A-95+ — 57,67 грн/л;

А-95 — 54,16 грн/л;

А-92 — 51,22 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,36 грн/л;

скраплений газ — 27,98 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 19 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

19 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 59,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 50,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на автопаливо. Протягом останнього місяця бензин та дизель подорожчали у середньому на 1,5 гривні за літр. Передбачається, що ціна на бензин може зрости до 60 гривень.

Ми також писали, що Україна у "війні вихідного дня" може отримати як плюси, так і мінуси для свого нинішнього становища. З одного боку, атака на Ізраїль змусить Палату представників Конгресу США таки розблокувати питання допомоги двом нашим країнам, з іншого — у світі почнуть зростати ціни на нафту, що є на користь Росії.