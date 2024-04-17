Ціни на бензин можуть зрости до 60 грн за літр — чому пальне продовжує дорожчати

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається зростання цін на автопаливо. Протягом останнього місяця бензин та дизель подорожчали у середньому на 1,5 гривні за літр. Передбачається, що ціна на бензин може зрости до 60 гривень.

Про те, чому ціни на пальне продовжують зростати, розповіли на порталі "Мінфін".

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Зростання цін на пальне не припиняється

За останній місяць ціни на паливо в Україні продовжують зростати, при цьому заправники активно переписують цінники. З 12 по 15 квітня цього року бензин марки А-92 подорожчав на 10 копійок і тепер коштує 51,46 гривень за літр, бензин марки А-95 подорожчав на 5 копійок до 54,44 гривень, а дизельне паливо подорожчало на 2 копійки до 54,64 гривень за літр.

Підвищення цін на паливо розпочалося ще у березні. Тоді мережі заправних станцій ОККО та WOG підвищили ціни на паливо на 2 гривні, що послужило сигналом для інших учасників ринку. З того часу ціни продовжують зростати. За даними агентства "А-95", якщо 19 березня ціна на "95-й" бензин складала в середньому по країні 52,85 гривень, то 15 квітня вона вже досягла 54,44 гривень.

Ціни на бензин марки А-92 за цей період зросли з 49,53 до 51,46 гривні, на бензин марки А-95 плюс — з 56,43 до 57,87 гривні. Аналогічні зміни із дизельним паливом — з 53,2 гривень за літр 19 березня до 54,64 гривень 15 квітня. Проте на деяких заправних станціях максимальні ціни вищі за середні. Наприклад, ціна на бензин марки А-95 вже досягла позначки 59,80 гривень, а на дизельне паливо — до 56,39 гривень за літр.

Джерело: скриншот

Де найвищі та найнижчі ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне в Україні відрізняються в залежності від регіону.

"Все залежить від особливостей логістики. Наприклад, раніше бензин та дизель масово возили через польський кордон. Тому в західних областях ціни на АЗС були одними з найнижчих. Наразі ситуація змінилася — польський кордон став "непроїзним", а паливо поїхало, переважно, через південні кордони. Тож тепер найнижчі цінники на Одещині. На заході країни вони зросли, оскільки нам доводиться возити ресурс до Львова через Одесу", — пояснив директор зі стратегічного розвитку "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Він приводить наступні дані. У Києві бензин марки А-95 у їхній мережі коштує 50,99 гривень за літр. В Одесі ця ж марка палива продається за 50,29 гривень. У Луцьку ціна становить 51,29 гривень, а у Львові — 51,99 гривень. Також висока ціна на паливо в Запоріжжі.

Агентство "А-95" подало "Мінфіну" розклад цін за областями — на якому вони рівні та як швидко вони зростають. Інтерактивну мапу можна подивитись за посиланням.

Найдорожчий бензин А-95 коштує 55,47 гривень у Чернігівській області. Але в останні дні ціни тут залишаються стабільними.

На другому місці за ціною бензину є Донецька область, де паливо продається за 55,46 гривень, і зростання цін не зафіксовано. У Закарпатській області ціна на бензин, який продається за 53,49 гривень за літр, зросла на 9 копійок з 12 квітня.

Ціни на бензин у Київській області зросли на 8 копійок, і зараз вони становлять 54 гривні за літр. У Львівській області ціна на бензин склала 54,51 гривень за літр і зросла на 8 копійок за останні три дні.

Щодо дизельного палива, то за даними агентства "А-95", найвища ціна на нього є на Донеччині — 56,29 гривень за літр. Проте в цьому регіоні ціни уже не зростають. На Чернігівщині дизель коштує 55,77 гривень за літр, і ціни тут також стабільні.

У Вінницькій області ціна на дизель зросла на 6 копійок до 54,04 гривень за літр за три дні з 12 по 15 квітня, у Дніпропетровській області — на 10 копійок до 54,02 гривень, а в Закарпатській — на 5 копійок.

В Закарпатській області ціна на дизель залишається однією з найнижчих у країні — 53,3 гривень за літр. Натомість у Одеській області, яка стала "паливним хабом", ціна на дизель знизилася на 8 копійок до 54,45 гривень за літр.

Ціни зростають, а попит знижується

Водночас ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі зниження попиту. Українці значно зменшили обсяги покупок бензину та дизеля. За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Леушкіна, попит скоротився на 10-15% порівняно з минулим роком.

З початку року більшість мереж продажу палива відзначили різке зниження. Леушкін та директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн говорять про 10-15% менший обсяг продажів з початку року, що складає приблизно 120 тисяч тонн палива на місяць. Сергій Куюн зауважує, що покращення попиту поки не спостерігається.

Однією з причин зниження попиту Леушкін називає проблеми з автомобільною логістикою через блокування польського кордону, через що фури почали рідше їздити та заправлятися. Також він зазначає мобілізацію, через яку українські чоловіки утримуються від поїздок без необхідності. Фактор мобілізації також вказується як причина зменшення попиту на паливо від Сергія Куюна.

Однак, Мельничук стверджує, що жодного зниження попиту на "БРСМ-Нафта" вони не спостерігають, навпаки, спостерігається зростання порівняно з минулим роком.

"Все залежить від мережі та розташування АЗС. Ті, у яких багато заправок на заході країни, точно не відчувають втрат, оскільки туди продовжують стікатися переселенці", — відзначив Мельничук.

Але в "А-95", які мають статистику по всій країні, кажуть, що зниження продажів палива все ж таки є. Це призвело до зниження маржі у багатьох мереж, які намагаються таким чином трохи стримати зростання цін.

Чому зростають ціни на автопальне

За словами Куюна, наразі є дві причини зростання цін на пальне. Перша — подорожчання нафти та нафтопродуктів.

"З початку року котирування на нафту зросли на 15%. Якийсь час роздрібні ціни на паливо на вітчизняних АЗС на цей тренд аж ніяк не реагували. Не в останню чергу тому, що мережі зробили дуже великі запаси, і на ринку був очевидний "перелив". Але нові партії надходять вже за новими цінами, оскільки виробники нафтопродуктів підвищують прайси після того, як зростають нафтові котирування", — сказав він.

Нафта знову подорожчала під впливом кількох чинників. Серед них — прискорене промислове зростання у Китаї (у січні-лютому було плюс 7%, це рекорд за останні три роки), удари українських дронів по російських НПЗ (що призвело до мінус 80-120 тонн переробки нафти на добу) і подальше скорочення експорту Саудівською Аравією згідно угод ОПЕК. Тобто попит на нафту зросло, а пропозиція, навпаки, зменшилася.

Останніми днями до цього додався новий фактор. Після атаки Ірану на Ізраїль з'явилися песимістичні прогнози щодо ситуації у регіоні та її впливу на світ. За опитуванням Bloomberg серед провідних аналітиків, нафті прогнозують подальше зростання. Наприклад, Citigroup очікує зростання котирувань Brent до 100 дол. за барель, у Goldman Sachs вони зауважують, що все залежатиме від реакції Ізраїлю та подій у регіоні. Премія за ризики, яка становить плюс 5-10 доларів на барель, вже врахована у ціну.

Зараз нафта коштує трохи більше 90 дол. за барель і навіть трохи здешевшила на останніх торгах через паузу в реакції Ізраїлю на події.

Якщо ціни на нафту справді піднімуться до 100 дол. за барель, це вплине на котирування на нафтопродукти вже через два тижні, що може призвести до зростання цін на автомобільне паливо — спочатку оптові, потім — роздрібні.

"Кожен додатковий долар у котируванні нафти — це до плюс 50 копійок на літрі бензину чи дизеля. Стрибок цінника з 90 до 100 доларів, якщо він буде, це дуже серйозно — подорожчання літра палива на 5 гривень. Але, найімовірніше, підвищення цін йтиме плавно", — каже директор зі стратегічного розвитку мережі АЗС "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна у "війні вихідного дня" може отримати як плюси, так і мінуси для свого нинішнього становища. З одного боку, атака на Ізраїль змусить Палату представників Конгресу США таки розблокувати питання допомоги двом нашим країнам, з іншого — у світі почнуть зростати ціни на нафту, що є на користь Росії.

Ми також писали, що у багатьох регіонах України почав зростати попит на бензин на тлі ворожих обстрілів енергетики. Проте, за словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, підвищення цін на пальне не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.