Ціни на пальне в Україні станом на 29 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне на автозаправних станціях України продовжують зростати. Вартість бензину, автогазу та дизелю за останню добу підвищилась. Найбільше здорожчав бензин А-92 — ціна на цей вид пального зросла на 53 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 29 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 29 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л;

дизельне пальне — 53,79 грн/л;

скраплений газ — 28,07 грн/л.

A-95+ — 56,47 грн/л;

А-95 — 53,06 грн/л;

А-92 — 49,83 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,42 грн/л;

скраплений газ — 27,88 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 29 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

29 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 52,37 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal та RLS — 48,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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