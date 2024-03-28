Цены на топливо в Украине на 29 марта — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на горючее на автозаправочных станциях Украины продолжают расти. Стоимость бензина, автогаза и дизеля за последние сутки повысилась. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена на этот вид горючего выросла на 53 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 29 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа выглядит так:

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л;

дизельное топливо — 53,79 грн/л;

сжиженный газ — 28,07 грн/л.

A-95+ — 56,47 грн/л;

А-95 — 53,06 грн/л;

А-92 — 49,83 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,42 грн/л;

сжиженный газ — 27,88 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 29 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

29 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 52,37 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal и RLS — 48,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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