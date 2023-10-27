Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Без цих документів забудовник не продасть житло — Шуляк про нові гарантії для інвесторів arrow

Без цих документів забудовник не продасть житло — Шуляк про нові гарантії для інвесторів

27 жовтня 2023 13:42
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Купити квартиру: без яких документів не будуватимуть в Україні
Олена Шуляк. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Державному реєстрі речових прав (ДРРП) вперше в Україні зареєстровано спеціальне майнове право на майбутні обʼєкти нерухомості. Таким чином має досягнутися прозоре ведення бізнесу забудовниками.

Детальніше про те, що зміниться для інвесторів і яким буде будівництво новобудов, повідомила очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Читайте також:

ВРУ ухвалила закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". 

"Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало. Простою мовою: без цих документів забудовник не зможе продавати житло. Якщо ж воно на ринку — це запорука того, що з об’єктом все в порядку", — наголосила ініціаторка законопроєкту Олена Шуляк.

Додамо, що спеціальне майнове право — це різновид майнового права. Виходить, що людина може володіти і розпоряджатися об’єктом незавершеного будівництва.

"Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", — розповіла Шуляк.

Вона додала, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року стартує програма підтримки українців, які під час війни втратили своє житло. Йдеться про компенсації у вигляді житлових сертифікатів у рамках програми "єВідновлення".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі