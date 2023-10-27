Купити квартиру: без яких документів не будуватимуть в Україні

Без цих документів забудовник не продасть житло — Шуляк про нові гарантії для інвесторів
У Державному реєстрі речових прав (ДРРП) вперше в Україні зареєстровано спеціальне майнове право на майбутні обʼєкти нерухомості. Таким чином має досягнутися прозоре ведення бізнесу забудовниками.
Детальніше про те, що зміниться для інвесторів і яким буде будівництво новобудов, повідомила очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
ВРУ ухвалила закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
"Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало. Простою мовою: без цих документів забудовник не зможе продавати житло. Якщо ж воно на ринку — це запорука того, що з об’єктом все в порядку", — наголосила ініціаторка законопроєкту Олена Шуляк.
Додамо, що спеціальне майнове право — це різновид майнового права. Виходить, що людина може володіти і розпоряджатися об’єктом незавершеного будівництва.
"Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", — розповіла Шуляк.
Вона додала, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.
Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року стартує програма підтримки українців, які під час війни втратили своє житло. Йдеться про компенсації у вигляді житлових сертифікатів у рамках програми "єВідновлення".
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