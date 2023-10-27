Купити квартиру: без яких документів не будуватимуть в Україні

Олена Шуляк. Фото: Facebook

У Державному реєстрі речових прав (ДРРП) вперше в Україні зареєстровано спеціальне майнове право на майбутні обʼєкти нерухомості. Таким чином має досягнутися прозоре ведення бізнесу забудовниками.

Детальніше про те, що зміниться для інвесторів і яким буде будівництво новобудов, повідомила очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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"Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало. Простою мовою: без цих документів забудовник не зможе продавати житло. Якщо ж воно на ринку — це запорука того, що з об’єктом все в порядку", — наголосила ініціаторка законопроєкту Олена Шуляк.

Додамо, що спеціальне майнове право — це різновид майнового права. Виходить, що людина може володіти і розпоряджатися об’єктом незавершеного будівництва.

"Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе", — розповіла Шуляк.

Вона додала, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року стартує програма підтримки українців, які під час війни втратили своє житло. Йдеться про компенсації у вигляді житлових сертифікатів у рамках програми "єВідновлення".