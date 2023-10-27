Купить квартиру: без каких документов не будут строить в Украине

Елена Шуляк. Фото: Facebook

В Государственном реестре прав (ДРРП) впервые в Украине зарегистрировано специальное имущественное право на будущие объекты недвижимости. Таким образом хотят достичь прозрачное ведение бизнеса застройщиками.

Детальнее о том, что изменится для инвесторов и каким будет строительство новостроек, сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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"Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, которые реально защищают людей, вкладывающих деньги в первичную недвижимость. Это непосредственно стало возможным благодаря регистрации специального имущественного права, ранее не существовавшего. Простым языком: без этих документов застройщик не сможет продавать жилье. Если же оно на рынке — это залог того, что с объектом все в порядке", — подчеркнула инициатор законопроекта Елена Шуляк.

Добавим, что специальное имущественное право — это вид имущественного права. Выходит, что человек может владеть и распоряжаться объектом незавершенного строительства.

"Для того чтобы зарегистрировать такое право заказчику строительства нужно будет создать определенные документы в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ). В частности, заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и данных о себе", — рассказала Шуляк.

Она добавила, что регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа.

Напомним, с 1 ноября 2023 года стартует программа поддержки украинцев, во время войны потерявших свое жилье. Речь идет о компенсациях в виде жилищных сертификатов в рамках программы "єВідновлення".