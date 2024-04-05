Відмова у безоплатному проїзді — як захистити свої права в Україні

Трамвай у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Багато українців мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Проте під час користування цією пільгою пасажири часто стикаються з проблемами.

Про те, хто має право на безкоштовний проїзд та як оскаржити відмову, повідомляє Координаційний центр з надання правничої допомоги.

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Хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Відповідно до Закону "Про автомобільний транспорт", перевізники мають обов'язок забезпечити пільгове перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах.

Закон забороняє перевізникам безпідставно відмовляти у пільговому перевезенні, передбачаючи за такі дії відповідальність. Також законодавством визначений механізм компенсації витрат перевізникам за надання пільгових перевезень.

Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають наступні категорії громадян:

Учасники бойових дій та особи, які їм прирівняні;

Інваліди війни та особи, прирівняні до інвалідів війни;

Строковики та військовослужбовці, які отримали інвалідність у зоні бойових дій;

Батьки, що знаходяться на утриманні у військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти;

Ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, національної поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, а також колишні працівники прокуратури;

Працівники поліції та СБУ під час служби;

Реабілітовані особи, які отримали інвалідність через репресії;

Інваліди I та II груп, діти-інваліди та особи, які їх супроводжують (один супроводжуючий на особу);

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи I категорії, ліквідатори ЧАЕС II категорії;

Діти, що мають інвалідність, пов'язану з ЧАЕС;

Діти з багатодітних сімей;

Діти віком до 6 років (без забезпечення окремого місця в транспорті).

Як оскаржити відмову у проїзді

Якщо вам відмовили у безкоштовному проїзді, потрібно:

Записати назву перевізника та його контактну інформацію, яка зазвичай розташована біля водія.

Відзначити прізвище, ім'я та по батькові водія.

Записати номер транспортного засобу, час та назву маршруту вашої поїздки, а також зберегти квиток як доказ.

У разі необхідності судового розгляду, зібрати інформацію про свідків події.

Щоб захистити свої права, ви можете звернутися:

У поліцію за номером 102 у разі відмови у пільговому проїзді;

До місцевого управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

В транспортний відділ міської ради;

До Державної служби України з безпеки на транспорті.

Якщо водій вимагає оплату за проїзд, ігноруючи право на пільги, викличте поліцію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, держава гарантує українським військовослужбовцям та їх сім'ям соціальний захист та певні пільги. Проте треба розуміти, що вони не надаються автоматично. Їх необхідно правильно оформити.

Ми також писали, як учасникам бойових дій відстояти своє право на пільговий проїзд. Для УБД держава передбачила низку соціальних гарантій та пільг, зокрема безоплатний проїзд. Проте трапляються випадки, коли перевізники відмовляють ветеранам у такому праві, мотивуючи часто це тим, що їм не відшкодовують гроші за такі перевезення, але це не є підставою для відмови.