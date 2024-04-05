Отказ в безвозмездном проезде — как защитить свои права в Украине

Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Многие украинцы имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако при пользовании этой льготой пассажиры часто сталкиваются с проблемами.

О том, кто имеет право на бесплатный проезд и как обжаловать отказ, сообщает Координационный центр по оказанию юридической помощи.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Согласно Закону "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечить льготную перевозку пассажиров на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах.

Закон запрещает перевозчикам безосновательно отказывать в льготной перевозке, предусматривая ответственность за такие действия. Также законодательством определен механизм компенсации расходов перевозчикам за предоставление льготных перевозок.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:

Участники боевых действий и лица, приравненные им;

Инвалиды войны и лица, приравненные к инвалидам войны;

Строники и военнослужащие, получившие инвалидность в зоне боевых действий;

Родители, находящиеся на содержании у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;

Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;

Сотрудники полиции и СБУ во время службы;

Реабилитированные лица, получившие инвалидность из-за репрессий;

Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и сопровождающие их лица (один сопровождающий на личность);

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории; ликвидаторы ЧАЭС II категории;

Дети, обладающие инвалидностью, связанной с ЧАЭС;

Дети из многодетных семей;

Дети до 6 лет (без обеспечения отдельного места в транспорте).

Как обжаловать отказ в проезде

Если вам отказали в бесплатном проезде, нужно:

Записать название перевозчика и его контактную информацию, обычно расположенную у водителя.

Отметить фамилию, имя и отчество водителя.

Записать номер транспортного средства, время и название маршрута вашей поездки, а также сохранить билет в качестве доказательства.

В случае необходимости судебного разбирательства, собрать информацию о свидетелях происшествия.

Чтобы защитить свои права, вы можете обратиться:

В полицию по номеру 102 в случае отказа в льготном проезде;

в местное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

в транспортный отдел городского совета;

В Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Если водитель требует оплаты за проезд, игнорируя право на льготы, вызовите полицию.

Что еще нужно знать

Напомним, государство гарантирует украинским военнослужащим и их семьям социальную защиту и льготы. Однако следует понимать, что они не предоставляются автоматически. Их нужно верно оформить.

Мы также писали, как участникам боевых действий отстоять свое право на льготный проезд. Для УБД государство предусмотрело ряд социальных гарантий и льгот, в том числе безвозмездный проезд. Однако есть случаи, когда перевозчики отказывают ветеранам в таком праве, мотивируя часто это тем, что им не возмещают деньги за такие перевозки, но это не является основанием для отказа.