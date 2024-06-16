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Безпекові угоди Києва з союзниками — що отримаємо вже цього року

16 червня 2024 23:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Військова допомога Україні в рамках безпекових угод — хто підтримує Київ
Ящики з військовою допомогою у вантажному літаку. Фото ілюстративне: liveuamap.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Київ уклав з державами-союзниками 17 безпекових угод, у рамках яких Україна вже цього року отримає 23,5 млрд євро військової допомоги. Ще 9,5 млрд — протягом кількох наступних років.

Відповідну інфографіку у неділю, 16 січня, поширив телеграм-канал UA War Infographics. 

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Німеччина — лідер у допомозі Україні 

В інфографіці позначені 17 країн. На першому місці — Німеччина, яка у 2024 році надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро. На другій сходинці — Японія, і розмір підтримки — більше 4-х млрд євро. Трійку лідерів замикає Франція, яка обіцяє Києву 3 млрд євро.

Інфографіка - допомога Україні в рамках безпекових угод
Скриншот Telegram/UA War Infographics

Варто зауважити, що декілька країн — США, Фінляндія, Італія — наразі не визначились з розмірами військової та фінансової підтримки. 

Нагадаємо, 15 червня під час Саміту миру міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про готовність надати Україні новий пакет допомоги — зброю для захисту від російської агресії.

Також ми писали, що 14 червня на зустрічі країн НАТО був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових.

Японія
Франція
безпека
військова допомога
війна
Німеччина

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