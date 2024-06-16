Військова допомога Україні в рамках безпекових угод — хто підтримує Київ

Ящики з військовою допомогою у вантажному літаку. Фото ілюстративне: liveuamap.com

Київ уклав з державами-союзниками 17 безпекових угод, у рамках яких Україна вже цього року отримає 23,5 млрд євро військової допомоги. Ще 9,5 млрд — протягом кількох наступних років.

Відповідну інфографіку у неділю, 16 січня, поширив телеграм-канал UA War Infographics.

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Німеччина — лідер у допомозі Україні

В інфографіці позначені 17 країн. На першому місці — Німеччина, яка у 2024 році надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро. На другій сходинці — Японія, і розмір підтримки — більше 4-х млрд євро. Трійку лідерів замикає Франція, яка обіцяє Києву 3 млрд євро.

Скриншот Telegram/UA War Infographics

Варто зауважити, що декілька країн — США, Фінляндія, Італія — наразі не визначились з розмірами військової та фінансової підтримки.

Нагадаємо, 15 червня під час Саміту миру міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про готовність надати Україні новий пакет допомоги — зброю для захисту від російської агресії.

Також ми писали, що 14 червня на зустрічі країн НАТО був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових.