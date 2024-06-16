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Соглашения о безопасности Киева и союзников — что получим уже в этом году

16 июня 2024 23:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Военная помощь Украине в рамках договоров безопасности — кто поддерживает Киев
Ящики с военной помощью в грузовом самолете. Фото иллюстративное: liveuamap.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Киев заключил с государствами-союзниками 17 соглашений о безопасности, в рамках которых Украина уже в этом году получит 23,5 млрд евро военной помощи. Еще 9,5 млрд — в течение следующих нескольких лет.

Соответствующую инфографику в воскресенье, 16 января, распространил телеграмма-канал UA War Infographics.

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В инфографике отмечены 17 стран. На первом месте — Германия, которая в 2024 году предоставит Украине военную помощь на общую сумму более 7 млрд евро. На втором месте — Япония, и размер поддержки — более 4-х млрд евро. Тройку лидеров замыкает Франция, обещающая Киеву 3 млрд евро.

Инфографика - помощь Украине в рамках соглашений о безопасности
Скриншот Telegram/UA War Infographics

Стоит отметить, что несколько стран — США, Финляндия, Италия — пока не определились с размерами военной и финансовой поддержки.

Напомним, 15 июня во время Саммита мира министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о готовности предоставить Украине новый пакет помощи — оружие для защиты от российской агрессии.

Также мы писали, что 14 июня на встрече стран НАТО был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных.

Япония
Франция
безопасность
военная помощь
война
Германия

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